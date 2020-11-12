Неизвестный меценат подарил больницам Челябинской области десять автомобилей

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12 ноября 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Новенькие автомобили «Нива» поступят в распоряжение восьми медицинских учреждений Челябинска, Миасса и Магнитогорска.

Как сообщает «Вечерний Челябинск», меценат пожелал остаться неизвестным. Автомобили будут использовать сотрудники неотложной помощи в больницах. Напоминаем, что с октября они работают в круглосуточном режиме. Автомобили «Нива» легко справятся с бездорожьем, они приспособлены для перевозки пациентов.

Уже сегодня транспорт передали в челябинские больницы № 1,2,8,9,11,15 и ОКБ №2 Миасса.

По словам заместителя министра здравоохранения Челябинской области Евгения Ванина, человек, решивший преподнести врачам такой подарок, живет в Челябинске. Он сам проявил инициативу, обратившись к властям области.

Безусловно, автомобили будут очень востребованы.

«Вызовов очень много, и выезды к пациентам на автомобилях сокращают время ожидания врача, уменьшают энергозатраты медработников. К тому же большая амортизация транспорта дает о себе знать, поэтому мы всегда рады новым автомобилям», — сказал Евгений Ванин.

Новые автомобили для больниц Челябинской области

Новые автомобили уже сегодня поступят в медучреждения

Меценат пожелал остаться неизвестным

Новые автомобили для больниц Челябинской области