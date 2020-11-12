С начала пандемии на Кубани выявлено свыше 19 тысяч случаев заражения COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

12 ноября 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За сутки в Краснодарском крае выявлено 153 новых пациента с коронавирусом — новый антирекорд. За время пандемии опасной инфекцией заразились уже более 19 тысяч жителей региона.



За одиннадцатое ноября COVID-19 обнаружен у пятнадцати детей в возрасте от трёх месяцев до шестнадцати лет.



Больше всего новых случаев заражения в краевом центре — 38, а также в Анапе и Белореченском районе — по 15 новых пациентов.



Сейчас на сто тысяч кубанцев приходится 336,2 носителя коронавируса. По информации оперштаба края, за восемь месяцев вирус подтвердился у 19 080 человек, из которых 1 648 — дети. Почти пятьсот заболевших скончались.