В Хабаровском крае незаконно вырубили лес на 210 млн рублей

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12 ноября 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

С начала 2020 года государственные лесные инспекторы выявили на территории Хабаровского края 145 фактов незаконных вырубок леса. В 2019-м показатель равнялся 180 случаям.

В 2020 году общая площадь незаконной вырубки леса в Хабаровском крае сократилась до 9,5 тыс. га. Годом ранее она составляла 17 тыс. га.

По данным результатов спутникового мониторинга, проведенного в лесничествах, для контроля инспекторы проводят профилактические мероприятия, патрулируют тайгу, выявляют места заготовок. Около трех тысяч рейдов было совершено в этом сезоне.

Как сообщают в комитете лесного хозяйства Хабаровского края, сумма ущерба, причиненного в этом году лесному фонду, превысила 210 миллионов рублей.

- По фактам нарушения лесного законодательства все материалы, содержащие признаки состава преступления по ст. 260 УК РФ, направлены в правоохранительные органы. Так, если нанесенный лесу ущерб не превышает 5 тысяч рублей, то в соответствии со ст. 8.28 КоАП РФ на физлицо накладывается штраф 5 тысяч рублей, на должностное – до 50 тысяч рублей, а на юрлицо - до 500 тысяч рублей. В случае, если причиненный лесному фонду ущерб превышает 5 тысяч рублей, нарушители несут уже уголовную ответственность, согласно ст. 260 УК РФ, - объяснили в комитете.

Напомним, что Хабаровский край вместе с четырьмя другими российскими регионами вошел в список лидеров по ведению лесного хозяйства.