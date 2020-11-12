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Штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам будут передавать в федеральный дорожный фонд

, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам будут передавать в федеральный дорожный фонд
Фото: сайт ГД

Штрафы за неоплаченный проезд по платной автомобильной дороге общего пользования федерального значения и отдельным платным участкам такой автодороги планируется зачислять в Федеральный дорожный фонд по нормативу 100%.

В думской пресс-службе сообщают, что при этом пока остается неразрешенной ситуация с частными платными дорогами и дорогами, построенными в рамках государственно-частного партнерства.

Ранее в первом чтении был принят законопроект об административной ответственности за неоплаченный проезд по платным дорогам. Для водителей и собственников легковых автомобилей штраф составит 2 500 рублей, грузовиков и автобусов — 5 000 рублей. Фиксировать правонарушения будут фото- и видеокамеры.

Ранее эксперты выступили против запрета шипованной резины.

ДВа

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