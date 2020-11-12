Штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам будут передавать в федеральный дорожный фонд
12 ноября 2020, 10:44[ «Аргументы Недели» ]
Штрафы за неоплаченный проезд по платной автомобильной дороге общего пользования федерального значения и отдельным платным участкам такой автодороги планируется зачислять в Федеральный дорожный фонд по нормативу 100%.
В думской пресс-службе сообщают, что при этом пока остается неразрешенной ситуация с частными платными дорогами и дорогами, построенными в рамках государственно-частного партнерства.
Ранее в первом чтении был принят законопроект об административной ответственности за неоплаченный проезд по платным дорогам. Для водителей и собственников легковых автомобилей штраф составит 2 500 рублей, грузовиков и автобусов — 5 000 рублей. Фиксировать правонарушения будут фото- и видеокамеры.
Ранее эксперты выступили против запрета шипованной резины.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.