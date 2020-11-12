Назван самый конфликтный город Краснодарского края

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12 ноября 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Агентство Zoom Market провело исследования и определило самые конфликтные города России.



Краснодар оказался на второй строчке в данном рейтинге между Челябинском — "золото" и Пензой — "бронза". Также в пятёрку вошли Тольятти и Махачкала.



Критериями были пять вопросов о конфликтности характера людей. Опрос проводили в 25 городах страны при помощи интервью. В нём поучаствовали три тысячи человек.



Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, рассказал, что, по данным опроса свыше 50% жителей страны сознательно избегают конфликтных ситуаций. Почти треть респондентов сознательно отстаивают свою правоту в любой ситуации, а девятнадцать процентов опрошенных заявили, что готовы вступить в открытый конфликт.