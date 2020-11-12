Собянин рассказал о запуске в Москве новой версии «Электронного дома»

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12 ноября 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте сообщил о запуске обновленной платформы «Электронный дом» и рассказал о ее новом расширенном функционале.

«12 ноября 2020 года мы открываем обновленную версию «Электронного дома». Начиная с сегодняшнего дня, собственники квартир, чьи дома включены в план проведения капитального ремонта на 2022 год, могут провести общее собрание в электронном виде, используя платформу «Электронный дом». В 2021 года проведение онлайн-собраний собственников будет доступно всем жителям города», - говорится в сообщении.

Сергей Собянин отметил, что также меняются и правила проведения электронных собраний.

«Если раньше длительность голосования составляла фиксированные пять дней, то теперь жители могут сами определить комфортный для принятия решения срок - от семи до 60 дней», - подчеркнул Сергей Собянин.

Сергей Собянин напомнил, что пилотный проект «Электронный дом», благодаря которому жители получили возможность голосовать по вопросам управления своими домами, был запущен в январе 2018 года. Жители могли по многим вопросам проголосовать онлайн, а не проводить традиционное собрание или обходить квартиры с подписными листами, а также принять решение о проведении в «Электронном доме» общих собраний собственников жилых помещений и голосовать по юридически значимым вопросам управления своими домами.

«Правда, принять решение о переводе общих собраний в электронный вид было непросто. Для этого нужно было хотя бы раз собраться вместе и проголосовать по старинке - расписавшись в подписном листе. Но даже с этим ограничением «Электронный дом» оказался востребован москвичами. За два года к проекту присоединились жители примерно 10% многоквартирных домов. А в 102 домах собственники квартир смогли организовать общее собрание и перевели управление своим домом в электронный формат», - отметил мэр.

Сергей Собянин отметил, что, к сожалению, гораздо чаще сделать это не получалось. «Как показала практика, многие москвичи готовы использовать электронные технологии для управления своим домом, но проведение очного собрания остается непреодолимым барьером. Устранить его удалось только в мае этого года, когда Государственная дума приняла поправки в Жилищный кодекс. Теперь жители могут принять решение о проведении общих собраний собственников на платформе «Электронный дом» без предварительного одобрения на очном собрании», - написал мэр, отметив, что именно для реализации этого права москвичей и открывается обновленная версия.

Сергей Собянин также сообщил, что даже если жители домов не собираются прямо сейчас проводить онлайн-собрания, то им «может быть полезно множество других функций, который содержит обновленный «Электронный дом» - от электронной доски объявлений до специального чата для общения с соседями по дому».

По словам градоначальника, благодаря проекту «Электронный дом» Москва стала первым городом в России, жители которого могут реально принимать множество решений о судьбе своих домов.

«Теперь - настало время воплотить эту возможность в жизнь. Конечно, голосовать - это значит делать выбор и нести за него ответственность. Многим жителям это непривычно. Но, во всяком случае, стоит попробовать. Ведь это же ваш дом», - отметил мэр.