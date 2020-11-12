Самая большая в ЮФО школа в Краснодаре закончена на половину

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12 ноября 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

t.me/PervyshovEA

Утром двенадцатого ноября мэр Краснодара Евгений Первышов проверил ход строительства школы на 1875 мест — самой большой в ЮФО. Объект находится на улице Конгрессной.



В своём telegram-канале политик сообщил, что сдача работ запланирована на четвёртый квартал 2022 года, однако уже сейчас школа готова почти на 50%. Глава кубанской столицы выразил надежду на то, что набранный темп сохранится до конца стройки.



Первышов отметил, что микрорайон активно развивается и, когда в новые дома начнут заселяться жители, им необходим будет рядом такой соцобъект.



"Именно такого комплексного подхода к застройке требует от нас губернатор, это полностью соответствует интересам жителей города", — подытожил глава Краснодара.