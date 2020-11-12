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12 ноября 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tayga.info

фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева уволилась после скандала с госзакупками. Временно исполняющей обязанности главы регионального Минздрава назначена главный врач Иркутской районной больницы Анна Данилова.

Ледяева рассказала журналистам, что написала заявление на увольнение по состоянию здоровья. В октябре 2020 года сын Ледяевой был задержан за нарушения в закупках медицинского оборудования, в том числе масок. В отношении министра здравоохранения, матери подозреваемого, назначили проверку. Ледяева заболела и оформила больничный лист, - сообщает "МК".

Дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору), - сообщает издание "Тайга.Инфо".

По версии следствия, сын Ледяевой продал в подведомственные его матери медучреждения некачественные товары. При этом цены оказались завышены. Предварительный ущерб оценили в 40 миллионов рублей.