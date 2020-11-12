Регионам могут разрешить переносить начало учебного года на 1 октября

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12 ноября 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: сайт ГД

В Госдуму вносят законопроект о праве регионов, предусматривающий добровольного эксперимента по переносу начала учебного года в школах на 1 октября.

В эксперименте смогут участвовать все школы конкретного региона. При этом должны учитываться «социально-экономические, климатические и иные объективные факторы и условия, влияющие на начало учебного года», говорится в пояснительной записке к документу.

При этом законом субъекта РФ и уставом школы должны быть определены особенности перевода учеников из одной общеобразовательной организации в другую, в том числе, в другом регионе. Зампредседателя думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев считает, что таким образом, для школьников будут созданы равные условия по изучению материалов общеобразовательной программы и подготовке к ГИА.

В конце августа в Госдуме уже предлагали перенести начало учебного года на месяц.