Глава Роскачества рассказал, на что нужно ориентироваться потребителям при выборе товаров или услуг
12 ноября 2020, 08:22[ «Аргументы Недели» ]
Руководитель Роскачества Максим Протасов считает, что потребителям необходимо, в первую очередь, смотреть на условия хранения и проверять сроки годности.
Он отметил, что по данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, сегодня не менее 75% потребителей ищут информацию о сроках годности товара. Еще год назад их было всего 60%.
«Еще одна рекомендация – читать маркировку. Возможно, что в составе продукта есть ингредиенты, которые вы не употребляете», – рассказал Протасов ФБА «Экономика сегодня».
Кроме этого, стоит выбирать проверенную продукцию. 69% потребителей говорят о том, что при прочих равных готовы отдать предпочтение продукции с государственным Знаком качества. В том числе, 76% потребителей заявили о доверии продукции с такой маркировкой, отметил эксперт.
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