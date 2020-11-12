Волонтёры приходят на помощь

Аргументы Недели → Общество 13+

12 ноября 2020, 04:31 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Фото пресс-службы ППк

Добровольческое и волонтёрское движение в крае с каждым годом набирает обороты, но нынешний, високосный стал всё же особенным.

«Добровольцы – детям»

Эта, ставшая традиционной для Приморья акция, ежегодно проводится в период летних каникул, однако нынешний год стал исключением. Волонтёры, среди которых есть предприниматели, общественники и студенты, оказывают необходимую помощь воспитанникам госучреждений, проводят для них различные образовательные, культурные и спортивные мероприятия. Но COVID-19 внёс свои коррективы в рабочие планы детских учреждений.

«В мае девять социально-реабилитационных центров Приморья закрыли для посещений. Работа в особом режиме продиктована профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Как только детские учреждения перешли на обычный режим работы, добровольцы вновь предложили свою помощь в организации досуга воспитанников центров», – рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

К примеру, в социально-реабилитационном центре «Парус» в рамках акции «Добровольцы – детям» состоялась «Школа первой помощи». Её провели студенты вузов Приморья под руководством председателя Общества независимой жизни инвалидов Раисы Лебединец. Будущие медики познакомили подростков с правилами оказания первой помощи при травмах, кровотечениях, переломах и ожогах, продемонстрировали приёмы сердечно-лёгочной реанимации. На медицинских куклах и других экспонатах они научили детей делать искусственное дыхание, накладывать шины, проверять пульс, перевязывать открытые раны.

Студенты-медики

На помощь в борьбе с коронавирусной заразой врачам студенты-медики пришли практически сразу. Президент России Владимир Путин ещё в апреле поручил привлечь аспирантов и студентов медицинских вузов к борьбе с коронавирусом. В своей статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» глава государства отметил, что уверен в характере народов России, и привёл в пример молодых врачей, «которые сегодня идут в «красную зону», чтобы спасать людей».

У нас в крае на помощь врачам пришли ординаторы Тихоокеанского государственного медицинского университета, студенты Уссурийского медицинского колледжа и Владивостокского базового медицинского колледжа. Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморья, студенты колледжей помогают справляться с повышенной нагрузкой в амбулаторно-поликлиническом звене, выполняя задачи младшего медицинского персонала – проводят термометрию, пульсоксиметрию, измеряют артериальное давление, работают операторами в колл-центре «горячей линии». А ординаторы медуниверситета работают в полноценными врачами, а также, по желанию, привлекаются в ковидные бригады и госпитали.

«Помощь студентов-медиков сейчас очень нужна в поликлиниках, куда массово поступают обращения от граждан с жалобами на высокую температуру, симптомы ОРВИ или коронавирусной инфекции. При каждой поликлинике работают бригады, выезжающие к температурящим пациентам на дом. Однако текущую плановую работу поликлиникам тоже нужно вести. Ординаторы – это полноценные врачи, которым можно доверять самостоятельную работу. Для ребят это станет отличной практикой, оценкой их сил и знаний», – подчёркивает заместитель председателя краевого правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Слова благодарности волонтёрам

Отмечая очередную годовщину образования Приморского края, в Уссурийске власти городского округа отметили благодарственными письмами 48 человек из числа спортивной молодёжи, пришедшей на помощь населению. Спортсмены-волонтёры нескольких спортивных федераций – кикбоксинга, карате, тхэквондо и других в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе формировали и доставляли продуктовые наборы пожилым, маломобильным гражданам, многодетным семьям, людям, живущим отдалённых районах Уссурийского городского округа, закупали товары первой необходимости для тех, кто не мог выйти из дома в период самоизоляции, раздавали средства индивидуальной защиты в людных местах.

«Сегодня здесь собрались те, кому не надо объяснять, что такое социальная ответственность, человечность, милосердие, готовность прийти на помощь ближнему. Каждый из вас находил время для доброго поступка. Вы показали, как важно в трудную минуту быть вместе. Спасибо вам за ту помощь, которую вы оказали людям», – отметил на церемонии награждения волонтёров начальник управления по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа Павел Пригородов. При этом он подчеркнул, что волонтёрская деятельность – это одно из приоритетных направлений молодежной политики властей Уссурийскаа.

«Мы приходили в дом к одиноким старикам с пакетом продуктов и видели такую искреннюю радость, что слезы наворачивались. Это было в самый пик пандемии, когда во время самоизоляции люди не могли выйти из дома», – рассказали спортсмены-волонтёры.

А в понедельник текущей недели, 9 ноября волонтёров, предпринимателей и общественные организации, которые присоединились к Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, чествовали в краевом центре.

Как сообщили в департаменте по делам молодёжи Приморского края, члены Союза благотворителей и социальных организаций Приморского края «Во имя добра» в период эпидемии организовали акцию «Поможем вместе», в рамках которой волонтёры доставляли бесплатные продуктовые наборы нуждающимся пожилым людям. Только за апрель и май этого года ими было сформировано и доставлено приморцам 1926 наборов.

Волонтёров, предпринимателей и представителей организаций, поддержавших нуждающихся людей, отметили наградами – памятными медалями «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».

«В тяжёлые времена очень важно протягивать руку помощи тем, кто нуждается в этом сильнее остальных. Это тот случай, когда поддержка была инициирована обычными людьми по зову сердца и души. Официально считается, что в акции приняли участие более восьмиста волонтёров, но я уверен, что тех, кто в это сложное время помогает нуждающимся, гораздо больше. Хочу искренне поблагодарить, ваша работа отмечена на уровне руководства страны и Приморского края», – обратился к собравшимся вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора и правительства края Антон Волошко.