Медработников поддержали материально

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12 ноября 2020, 04:29 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Приморье стремится к 17 тысячам человек. Из них почти 1,2 тысячи – работники здравоохранения.

Врачи и специалисты, которые непосредственно работают с ковидными больными в Приморье, на протяжении всей эпидемии поддерживаются стимулирующими выплатами. Как сообщают в краевом министерстве здравоохранения, из федерального бюджета на эти цели направлено более 1,7 миллиарда рублей и из краевого – 1,2 миллиарда.

Между тем, с начала пандемии COVID-19 в Приморье коронавирусной инфекцией заразился 1191 работник системы здравоохранения. Треть из них (33 %) составили врачи, больше половины, почти 52 % – средние медицинские работники, ещё 11,5 % – младшие медработники и 3,5% – водители санитарного автотранспорта.

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения Приморья, пострадавшие от коронавируса сотрудники лечебно-профилактических учреждений края получают право на бесплатное восстановительное лечение в санаториях региона. А для семей, где оба родителя работают в медучреждениях, ряд детских садов в крупных городах Приморского края перешли на круглосуточный режим работы.

Всего в крае к настоящему времени для лечения пациентов с COVID-19 развернуто 2 024 койки, до конца месяца планируется перепрофилировать ещё добавочно 160. В связи с увеличением коечного фонда в коронавирусные госпитали Приморья дополнительно трудоустроены 356 медработников.

Специалисты подчёркивают, что для нормализации эпидемиологической обстановки в крае в условиях продолжающегося режима повышенной готовности необходимо продолжать соблюдать санитарные требования – обрабатывать руки антисептиком, носить маску, избегать посещения мест большого скопления людей...