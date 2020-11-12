«Я всегда за адекватность без крайностей»: почему концепция Zero Waste сейчас актуальна

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12 ноября 2020, 05:46 [ «Аргументы Недели», Анастасия ШЕЙКИНА ]

Фото: cоцсети

Объем мусора для переработки в Москве в 2020 году вырос в 1,5 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова. Заместитель мэра отметил, что такие цифры подтверждают эффективность программы по раздельному сбору мусора, которая была запущена в начале этого года. Дело переработки мусора сдвинулось с мертвой точки - особенно рады таким успехам эко активисты и сторонники движения Zero Waste. О том, что это за концепция и какой образ жизни она подразумевает – в материале «Аргументов недели».

Zero Waste («Ноль отходов») – общественное движение, сторонники которого стараются максимально снизить количество отходов. Это помогает снизить нагрузку на мусорные свалки и экологию в целом, а также уменьшить потребление товаров, для производства которых требуется много ресурсов. Такая концепция возникла в 1970-ых годах. Тогда компания Toshiba ввела в свое производство понятие «Zero Defects» - создание качественного продукта с использованием минимального количества ресурсов. С этого момента концепция «Ноль отходов» заинтересовала людей, неравнодушных к природе.

Движение Zero Waste основано на пяти принципах: refuse (откажись), reduce (сократи), reuse (используй повторно), recycle (перерабатывай), rot (компостируй). Эти правила провозглашают необходимость человека отказаться от философии консьюмеризма и чрезмерного потребления. Это сторонники концепции называют «путем осознанного человека». Вместо 20 лишних пар обуви купите несколько – такие, которые действительно нужны. Если все-таки несколько ненужных пар обуви нашлось у вас в шкафу, не выкидывайте их – отдайте тем, кому они еще могут пригодиться. Например, по всей России организованы пункты сбора вещей для детей из детского дома и благотворительные магазины. Отдать вещи можно не только в детские дома: всемирная организация «Save the Children» принимает одежду для детей Африки или для тех, кто нуждается в материальной помощи. Если какие-то вещи не подходят под сбор, их самостоятельно сортируют и перерабатывают.

Сторонники концепции используют повторно целый ряд товаров. Это касается одежды, предметов быта, игрушек и многих других вещей. Приверженцы Zero Waste не гонятся за модой, продают и покупают вещи на «Авито» или «Юле» и используют многоразовые товары. Это тканевые сумки для похода в магазин, маленькие авоськи для покупки овощей и фруктов на развес, термосы, контейнеры для еды и фильтры для воды. Такой подход

Конечно, от всего «неэкологичного» даже сторонник Zero Waste отказаться не может. Именно такие вещи должны быть отправлены на переработку. Но, к сожалению, после определенного количества переработок некоторые материалы приходится все равно отправлять на свалку.

«Я удивилась, сколько мусора производит каждый из нас. Основная загвоздка в том, что большая часть - не перерабатываемая упаковка. Вокруг нас переизбыток вещей, которые в конечном итоге просто выбрасываются. Поэтому теперь проблема - купить нормальный крем в упаковке, которая потом не попадет на свалку», - рассказывает популярный инста-блогер Ксения Семенкевич.

Такой образ жизни слишком сложен для тех, кто не привык к осознанному потреблению. Но для сторонников концепции «Ноль отходов» трудным кажется совершенно другое:

«Конкретно для меня одна из сложностей - равнодушные люди. В частности, таковыми являются взрослые – люди за 50, не готовые "менять" жизнь – и подростки, которым тяжело противостоять родителям или с организованно относиться к осознанному потреблению. Пока Zero Waste для "выпендрежников" и "странных", никто никуда не продвинется», - утверждает сторонница концепции «Ноль отходов» Лида Третьякова.

Девушка считает, что не только в России сложно покупать необходимые вещи с экологичной упаковкой или вообще без нее. Даже для продажи вегетарианских продуктов используется много пластика. Получается, компании создают органический продукт и используют неэкологичные упаковки. На прилавках магазинов в большом количестве сегодня сложно найти картонную, стеклянную или металлическую тару.

«Пожалуй, самое сложное для меня сейчас - смириться с тем, что не все люди вокруг пришли к этому, сложно не начать "проповедовать" экологичный образ жизни на каждом углу и не осуждать тех, кто пока не понимает, насколько это важно», - говорит Ксения Семенкевич.

Сторонница концепции «Zero Waste» не выступает за полный отказ от отходов . Она полагает, что необязательно сразу отказываться от всего – можно начать с холщовой сумки вместо пакета, многоразовой чашки для кофе и осознанных покупок. «И постепенно все остальное тоже будет появляться в вашей жизни, это неизбежно - и сортировка отходов, и полный отказ от всего одноразового, и осознанное потребление, и т. д. Я всегда за адекватность без крайностей», - говорит она.

Сторонники концепции Zero Waste считают, что гарантия чистого будущего может появится тогда, когда крупные сети магазинов подхватят тенденцию заботы об окружающей среде. Во многих супермаркетах уже есть биоразлагаемые или многоразовые пакеты – в «Ленте», «Ашане», «Перекрестке» и «Metro». Но руководители гипермаркетов не задумываются о закупке товаров с более экологичными тарами (что логично, потому что цены получаются на порядок дороже), не популяризируют с помощью баннеров необходимость осознанного потребления и отказа от консьюмеризма. Но первые шаги в этом направлении уже сделаны. Например, во «Вкусвилле» установили первые в России фандоматы – автоматы для приема пластиковой тары и алюминиевых банок. Вслед за этим такие же пункты приема вторсырья появились в «Перекрестках» и «Каруселях» Москвы. Также во многих магазинах «Лента» в Санкт-Петербурге наливают кофе в термокружки покупателей.

Понятно, что такие шаги для сокращения потребления – важные для России. Но нужно сделать еще много всего для того, чтобы культура осознанного потребления стала массовой – для этого точно потребуется немало времени. Главное –начать с себя. Не нужно не винить государство том, что не созданы условия для сортировки отходов – стоит начать многоразово использовать многие товары или сдавать пластиковые бутылки.