Поклонская может вернуться на должность прокурора Крыма

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11 ноября 2020, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Поклонская, Фото: соцсети

Депутат Государственной думы от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что если партия не включит ее в список на выборах в Госдуму в 2021 году, то она вернется на службу в прокуратуру Крыма.

Сейчас Поклонская считается в командировке в ГД, она должна написать рапорт на восстановление в должности прокурора Крыма. Депутат ожидает решения партии, "если они меня включают, предлагают, я иду. Если они не включают и не принимают такого решения, я возвращаюсь в прокуратуру", - сказала Поклонская в эфире радио "Комсомольская правда".

Если место прокурора Крыма занято, по закону Поклонской должны предложить равнозначную должность или переназначить действующего прокурора.

Это решает президент России. "Какое бы решение он ни принял, я любое его решение буду выполнять", - отметила Поклонская.