Министр обороны Латвии: США – сильный партнер нашей страны
11 ноября 2020, 18:11[ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс высказал свое мнение латвийским СМИ о выборах президента США. Приоритеты внешней политики США после выборов не изменятся.
По мнению г-на Пабрикса, США являются самым сильным двусторонним партнером Латвии, который готов помочь, если «мы попадем в сложную ситуацию».
Сегодня главное желание Латвии состоит в том, чтобы быстрее были утверждены итоги выборов нового президента США. Пока существуют еще конфликты и разногласия между Джо Байденом и Дональдом Трампом.
Министр обороны Латвии считает, что, как только новый президент официально вступит в должность, у трансатлантических союзников может наступить расслабленность в отношении обеспечения средств на обороны, но г-н Пабрикс уверен, что позиция по этому вопросу у нового президента будет жесткой.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.