Министр обороны Латвии: США – сильный партнер нашей страны

Аргументы Недели → Общество 13+

11 ноября 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс, фото соцсети

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс высказал свое мнение латвийским СМИ о выборах президента США. Приоритеты внешней политики США после выборов не изменятся.

По мнению г-на Пабрикса, США являются самым сильным двусторонним партнером Латвии, который готов помочь, если «мы попадем в сложную ситуацию».

Сегодня главное желание Латвии состоит в том, чтобы быстрее были утверждены итоги выборов нового президента США. Пока существуют еще конфликты и разногласия между Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Министр обороны Латвии считает, что, как только новый президент официально вступит в должность, у трансатлантических союзников может наступить расслабленность в отношении обеспечения средств на обороны, но г-н Пабрикс уверен, что позиция по этому вопросу у нового президента будет жесткой.