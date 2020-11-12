ММК получает престижные награды на Неделе металлов в Москве

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12 ноября 2020, 06:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» второй год подряд стало лауреатом премии «Главное событие года в металлургии России» – на этот раз за масштабную реконструкцию стана 2500 горячей прокатки. Кроме того, наградами отмечен Торговый Дом ММК.

26-я Международная промышленная выставка «Металл Экспо’2020» в Москве началась для ПАО «ММК» на приятной ноте – во время церемонии открытия выставки организаторы вручили магнитогорским металлургам премию «Главное событие 2020 года в металлургии России». Конкурс, отмечающий наиболее важные проекты российских металлургов, полностью реализованные и с серьезным объемом капиталовложений (не менее 100 миллионов евро), проходит с 2011 года.

Для ММК это уже пятая победа в конкурсе – до этого компания завоевывала ее в 2011, 2012, 2017 и 2019 годах. Предыдущим главным событием года стало открытие в Магнитогорске комплекса новой аглофабрики №5. А в 2020 году оргкомитет «Металл Экспо» и Недели металлов, традиционно проходящей в Москве в ноябре, отметил реконструкцию непрерывного широкополосного стана горячей прокатки 2500 – масштабный проект ММК, осуществлявшийся с 2007 года, в условиях действующего производства.

Обновленный стан был запущен в работу в июле 2020 года. Теперь «ветеран» комбината (стан работает с 1960 года) оснащен современными средствами автоматизации, контроля, слежения за прокаткой. Кроме того, специалисты усовершенствовали оборотный цикл водоснабжения и демонтировали часть старых производственных помещений, заменив на более современные. Все эти перемены позволили серьезно расширить сортамент продукции, производимой на стане, повысить ее качество и нарастить мощность агрегата до 5,2 миллионов тонн металлопроката в год. «Подобные объекты позволят нашему предприятию и предприятиям Группы ММК работать более ритмично, более надежно», – прокомментировал запуск обновленного стана председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

«Главное событие 2020 года в металлургии» – не единственная награда, которую получили компании Группы ММК в ходе Недели металлов в Москве. ООО «Торговый дом ММК», уполномоченный поставщик продукции Группы, по завершении 23-й Международной конференции «Российский рынок металлов» вошел в число победителей конкурса «Лучшая федеральная сбытовая сеть». У ММК действительно обширная сеть сбыта: в структуру ТД ММК входят более 30 подразделений на территории России, охватывающие все ключевые промышленные центры, а также пять подразделений в Казахстане.

«Компания играет важную роль в структуре сбыта ПАО «ММК», сокращая сроки ожидания продукции потребителями, оказывая сервисные и логистические услуги», – отмечают в ММК. Кроме самого ТД ММК, наградами были удостоены его подразделение ТД ММК «Щелково» (в номинации «Лучший специализированный СМЦ по переработке оцинкованного и окрашенного проката»), филиалы ТД ММК в Самаре («Лучшая металлобаза по качеству обслуживания»), Екатеринбурге («Лучшая металлобаза Урала»), Волгограде («Лучшая металлобаза Юга России»). Награды, полученные ММК, свидетельствуют, что компания сохраняет уверенные позиции в российской металлургии даже в нестабильном 2020 году.