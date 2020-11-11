В Крыму приставы вручили в загсе исполнительный лист на алименты на 320 000 руб. невесте, бросившей своих детей на бабушку

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11 ноября 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Невеста, как выяснилось, была барышней с опытом и к ней имелись серьезные вопросы. Знал ли об этом жених не сообщается.

Приставы два года выуживали в крымском информационном пространстве мать двух детей, бросившую «сирот» на попечение бабушки, которая и потребовала взыскать с дочери алименты – набежало 320 000 рублей.

Из базы ЗАГСов приставы узнали, что беглянка решила снова выйти замуж. Числилась ли она у них по документам как «новобрачная» не известно, но свой подарок - исполнительный лист – они ей вручили, явившись на бракосочетание в праздничных бронежилетах, но несмотря на это, праздник был испорчен.