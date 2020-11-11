Что делала британская звезда Элизабет Херли в Риге

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11 ноября 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Британская актриса Элизабет Херли в середине октября посетила Ригу. По работе…

Звезда приехала в столицу Латвии, чтобы принять участие в съемках фильма «Дудочник». Это история о легендарном Гаммельнском крысолове.

Элизабет Херли играет маму главной героине, которая исследует легенду о крысолове. Съемки проходили… на кладбище и в районах Латвии.

Как утверждают латвийские актеры, которые тоже приняли участие в съемках, британская звезда оказалась очень приятным человеком в общении, она в восторге от природы Латвии и от местного десерта – яблочный мусс. Одно из национальных блюд латвийцев. Актриса даже выпросила рецепт десерта, чтобы потом приготовить его дома.