Легко ли жить однополым партнерам в Латвии

Аргументы Недели → Общество 13+

11 ноября 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Как показали новейшие европейские исследования, ситуация по защите прав секс-меньшинств в Латвии самая печальная. Если судить по шкале от 0 до 100, то права сексуальных меньшинств соблюдаются только на 16%. Почему же в продвинутой Латвии возникла такая ситуация?

Буквально пару дней назад, произошел случай, который обсуждают все латвийские СМИ: два молодых человека прилюдно оскорбили профессора университета, который со своим партнером делал покупки на местном рынке. Общество разделилось: одни считают, что ничего «особенного» не произошло, а другие – хулиганов следует наказать.

Попытки обеспечить правовую защиту однополым партнерам предпринимались в Латвии не один раз. Цель – прекратить дискриминацию однополых браках, узаконить партнерство на официальном уровне. Пока данный вопрос «дошел» до парламента Латвии, но нет никакого конкретного решения. А пока, секс-меньшинства высказывают недовольство и опасения за свои жизни: средь белого дня некие ненавистники однополых партнеров могут прилюдно оскорбить, кидать угрозы, а общество на это никак не реагирует.

Получается, что в продвинутой Латвии не особо спешат решать, на официальном уровне, вопрос о «спокойной» жизни сек-меньшинств в стране?

Итак, в сейме Латвии прошли дебаты, которые касались именно этого вопроса!

Депутат Сейма Янис Домбрава: «Статья 110 Конституции Латвии гласит, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. И этот принцип существует тысячу лет».

Депутат Алдис Гобземс: «Где вас дискриминируют, дорогие геи? Вы не можете устроиться на работу? Разве вы не можете жить лучше, чем мать четверых детей? Ну, честно? Где у вас жизнь хуже?»

Мнение общества Латвии.

Елена, врач: «Я понимаю, что каждый вправе жить так, как хочет. Но сегодня слишком много времени уделяется однополым парам. Общество пока настороженно относится к секс-меньшинствам. Согласитесь, не совсем обычно и приятно, когда ты видишь целующихся мужчин на улице! Пусть занимаются этим дома. Зачем и для чего обнародовать свою личную жизнь?»

Варис, водитель: «Я согласен с государством – нечего поощрять такие браки. Еще и на официальном уровне. Вы посмотрите на эти гей-парады! Ужас. Я с сыном спокойно не могу пройтись по городу: он маленький и не следует ему смотреть на такое. Богом нам даны отношения между мужчиной и женщиной».

Агрис, представитель секс-меньшинств: «Я считаю, что у каждого человека есть право выбора. Если мы живем в демократической стране. Почему же тогда однополые партнеры не могут официально оформить свои отношения? Я за то, чтобы однополые пары могли заключить брак в Латвии, а не бежать из своей страны».

Экс-депутат Сейма, политик Карлис Креслиньш: «В нашей Конституции записано, что брак – союз мужчины и женщины. Точка! И я полностью это поддерживаю. Почему? Понимаете, мы и так «въехали» в канаву: войны, конфликты… Рождаемость падает. Но это покажется раем, есть перестанет существовать союз мужчины и женщины… Люди будут просто вымирать…»

Пока ясно, что на уровне государства законные браки между однополыми партнерами создаваться не будут…

Дискуссии продолжаются…