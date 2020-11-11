Жители Кубани против приговора судье Турицыну

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11 ноября 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Больше тысячи местных жителей выразили несогласие с приговором бывшему председателю Щербиновского районного суда Александру Турицыну. Его обвиняют во взяточничестве и мошенничестве. Ростовский областной суд назначил фигуранту наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Неравнодушные щербиновцы возмутились несправедливости приговора и создали петицию с требованием пересмотреть его и оправдать Турицына.

В деле с самого начала были несостыковки. После назначения обвиняемого председателем районного суда неизвестные стали требовать от него плату за полученную должность. Александр Турицын не пошёл на поводу у мошенников и ему пообещали отомстить. В 2016 году в производстве судьи находилось дело о наркотиках против гражданина Н., который утверждал, что невиновен. По его словам, дело было сфальсифицировано замначальника Ейского межрайонного отдела ФСКН И. и старшим оперуполномоченным угрозыска Г. Следствие в действиях указанных лиц состава преступления не усмотрело, однако, по версии обвинения Турицына, через три недели после приговора наркоману И. и Г. обеспокоились своей судьбой и зачем-то принесли Александру Турицыну взятку, чтобы он посадил уже обвинённого Н.

Ознакомившись с приговором, щербиновцы не смогли поступить иначе, как потребовать справедливости, ведь абсурдность обвинения не оставляет иного выбора.

По версии ростовского суда, в период с 20 по 30 октября Г., с намерением добиться прекращения доследственной проверки, которая уже полтора месяца, как прекратилась, встретился с Турицыным чтобы передать ему первую часть взятки — 230 из пятисот тысяч — за то, что бы судья вынес уже вынесенный до этого обвинительный приговор Н. Г. якобы полагал, что прекращение проверки напрямую зависит от решения по делу о наркотиках Турицыным.

Деньги Г. получил от подельника И. в станице Старощербиновской в тот день, когда, согласно детализации телефонных разговоров, И. в указанном населённом пункте отсутствовал. При этом неуловимый замначальника ФСКН умудрился в тот же день встретиться в Старощербиновской с заместителем прокурора В., забрать у него часть ранее переданной взятки, а затем тут же передать её Г. Эти деньги, как заявляет обвинение, Г. передал Турицыну на площади у Щербиновского суда. Только вот обвиняемый в этот момент находился в Краснодаре. Позднее, Турицын, не подозревая о видеосъёмке происходящего, не взял привезённую ему взятку и даже к ней не притронулся. Фигуранта задержали оперативники. При этом на руках у судьи в ходе встречи откуда-то появился спецсостав

Скоро состоится третий апелляционный суд. Какую позицию займёт он — пока неизвестно.