Зюганов проголосовал против льгот «детям войны»

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11 ноября 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сегодня в Московской городской думе состоялось пленарное заседание, на котором рассматривался законопроект о введении в столице выплат для «детей войны». Депутаты от КПРФ отказались участвовать в голосовании по законопроекту, а заместитель руководителя фракции Леонид Зюганов проголосовал против его принятия.

Законопроект, целью которого является повышение уровня жизни граждан России, детство которых пришлось на трагические годы Великой Отечественной войны, был предложен фракцией «Единая Россия». Документом предлагается на законодательном уровне закрепить категорию граждан «дети войны», отнести к указанной категории жителей Москвы, родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года и определить для них перечень мер социальной поддержки.

Для «детей войны» предлагается установить ежемесячную денежную выплату за счет средств бюджета города, льготы по оплате проезда в городском и пригородном транспорте, право на обеспечение бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение и возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно по указанным путевкам, право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.

Документом предусматривается предоставление преимущественного права на вступление в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, на прием в организации стационарного социального обслуживания или организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание, на внеочередной прием в организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому.

Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике ранее рекомендовала столичному парламенту принять законопроект в первом чтении и при отсутствии поправок в целом.