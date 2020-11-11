У челябинской «коммунарки» появятся дополнительные корпуса

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11 ноября 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Сегодня, 11 ноября, состоялась торжественная церемония открытия новой инфекционной больницы в поселке Малая Сосновка.

Как сообщали «Аргументы недели», объект был построен в рекордно короткие сроки – за 74 дня. Медучреждение рассчитано на 482 места, сейчас оно представляет из себя 11 корпусов. Сегодня стало известно, что будут построены еще три корпуса. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на открытии больницы. Пока точные сроки строительства не названы.

В больнице будут работать около 200 медиков. Глава региона поблагодарил их за самоотверженную работу и отметил, что здесь у них будет больше возможностей для оказания качественной медицинской помощи.

На возведение объекта из областного бюджета было выделено порядка 2,5 миллиардов рублей. Закуплено самое современное оборудование – около 6,5 тысяч единиц техники.

Политолог Александр Мельников отметил, что строительство новой инфекционной больницы – это вызов для Алексея Текслера и его команды.

«Ранее подобные объекты в Челябинской области, начиная со времен Сумина, в лучшем случае сдавались с серьезными затяжками и огрехами, в худшем – оборачивались долгостроями или уголовными делами», – подчеркнул он.

Новая инфекционная больница в Челябинской области

Новая инфекционная больница в Челябинской области