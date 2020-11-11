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Почти 60 посетителей торговых центов ЦАО могут оштрафовать за нарушения масочного режима

, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

Почти 60 посетителей торговых центов ЦАО могут оштрафовать за нарушения масочного режима
Фото: соцсети
Почти 60 нарушителей перчаточно-масочного режима выявили в торговых центрах ЦАО в ходе рейдов 11 ноября. Об этом журналистам сообщил Главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслан Блинов. 
«Сегодня сотрудниками ОАТИ совместно с полицией было проведено обследование нескольких торговых центов в центральном административном округе Москвы на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима. В ходе обследования выявлено 58 нарушителей режима, в отношении нарушителей составлены административные протоколы по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы. Данная статья предполагает штрафные санкции в размере 4 тыс. руб.», - сказал Руслан Блинов.
ГБ

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