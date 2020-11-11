Из Ростова-на-Дону в Розу Хутор запущена прямая

Аргументы Недели → Общество 13+

11 ноября 2020, 14:10 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

admkrai.krasnodar.ru

С 13 декабря этого года по первое апреля 2021 любители горнолыжного спорта и просто фанаты отдыха в Красной Поляне из Ростова-на-Дону смогут без пересадок добраться до курорта на "Ласточке".



Составы из пяти вагонов в "премиумной" комплектации будут курсировать каждый день. После первого апреля конечной точкой вновь станет Имеретинский курорт.



На зиму же "Ласточка" будет отправляться с Ростова-Главного в 17:18 и прибывать в Розу Хутор в 02:20. Обратно поезд стартует в 01:33 и доберётся до Ростова в 10:52.



В пресс-службе СКЖД отметили, что вагоны будут оборудованы багажными полками для провоза ручной клади, а также подъёмниками для инвалидных колясок.