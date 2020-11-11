12 детей в Краснодарском крае заразились коронавирусом за сутки

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11 ноября 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За прошедший день, десятого ноября, на Кубани выявили 150 новых пациентов с коронавирусом — 90 женщин и 60 мужчин, в числе которых 12 детей, младшему из которых всего два года.



Самый высокий суточный прирост заболевших зафиксирован в кубанской столице — 31 новый пациент, а также в Горячем Ключе и в Лабинском районе, 16 и 15 новых случаев заражения.



По информации краевого оперштаба, с подозрением на COVID-19 в медучреждения края за время пандемии обратилось свыше семидесяти девяти жителей региона. У 18 927 опасная инфекция подтвердилась. 12 210 пациентов удалось вылечить, однако 486 спасти не смогли.