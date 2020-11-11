Новый глава Минприроды из «губернаторов-неудачников» – самый молодой министр России с рекордно низким уровнем поддержки

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11 ноября 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Самым молодым министром правительства станет 39-летний Александр Козлов. Он возглавит одно из главных ведомств – Минприроды. При этом Козлов не имеет профильного образования и против него проголосовали 54 депутата Госдумы — это рекордно низкий уровень поддержки.

Представитель «Справедливой России» сообщил, что партия не намерена поддерживать его кандидатуру, потому что в последние годы на должность главы Минприроды назначают «людей без специального образования» и «губернаторов-неудачников», и Козлов не исключение. Лидер ЛДПР вообще обвинил нового министра в том, что чиновник в 2015 году «подделал результаты губернаторских выборов в Амурской области».

Александр Козлов родился 2 января 1981 года в Южно-Сахалинске. В армии не служил, согласно данным кабмина, закончил частный вуз — Благовещенский филиал Московской академии предпринимательства при правительстве Москвы — по специальности «Юриспруденция», который давно закрыт. При этом в биографии Козлова на сайте ТАСС указано, что чиновник учился и в Дальневосточном федеральном университете по специальности «Горный инженер», однако информации о получении им диплома о высшем образовании нет и на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

В 19 лет Александр Козлов начал работать в угольном холдинге Михаила Гуцериева, а затем перешел на госслужбу - попал под крыло тогда еще губернатора Амурской области Олега Кожемяко и быстро двинулся в гору по карьерной лестнице. Он даже в церкви крестился ради такого дела, а крестным стал, правильно, все тот же Олег Кожемяко. И уже в 2014 году Козлов возглавил Благовещенск, набрав на выборах всего 38% избирателей.

«Кожемяко считал Козлова своим учеником, но как только у Козлова получилось, он предал Кожемяко и начал служить полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу», — цитирует портал Znak.com одного из своих источников в администрации региона.

Но и Трутнев долго не задержался в покровителях и после поездки премьера Мишустина по Дальнему востоку, молодой и амбициозный чиновник, который, видимо, умеет нравиться пересел в новое кресло.