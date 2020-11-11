Россиянам порекомендовали отдыхать на Кубани для профилактики COVID-19

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11 ноября 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сейчас в регионе действует около пятидесяти горячих источников. Большинство находится в Апшеронском и Мостовском районах. В Ростуризме подчеркнули, что отдых в таких местах особенно полезен.



Главный внештатный специалист краевого министерства здравоохранения по санаторно-курортному лечению Алина Александрова отметила, что при соблюдении мер предосторожности любой отдых во время пандемии является профилактикой новой инфекции. Эксперт заявила, что горячие источники способствуют повышению иммунитета, снимают стресс и полезны для организма в целом. Кроме того, по словам Александровой, отдых на источниках хорош как мера реабилитации для уже перенёсших болезнь.



В краевом министерстве курортов рассказали, что зимой отдых на термальных источниках в регионе пользуется большим спросом. В предгорьях действует девятнадцать санаторно-курортных и оздоровительных организаций, которые используют бассейны с термальной водой.



В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на удалённость от основных курортов, санатории и базы отдыха с термальными водами в предгорьях не уступают по качеству услуг здравницам популярных летних курортов: Сочи, Анапы, Геленджика. Кроме того, лишь в предгорьях доступны некоторые услуги, такие, как минеральные ванны прямо в номере, бассейны с аквапарком, большой выбор спа-услуг и многое другое.



В период межсезонья в крае ведут деятельность около полутораста здравниц с санаторно-курортным лечением. Эти заведения специализируются на лечении практически всего спектра заболеваний.