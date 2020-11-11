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Сенатор Инна Святенко: На социальную сферу в 2021 году Москва потратит около 1,8 трлн рублей

, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор Инна Святенко: На социальную сферу в 2021 году Москва потратит около 1,8 трлн рублей
Председатель комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Инна Святенко, фото соцсети

Около 1,8 трлн руб. годового бюджета столицы на 2021 год будет направлено на социальную сферу. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила председатель комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Инна Святенко.

«Из более чем 3,1 трлн руб. бюджетных расходов в 2021 году около 1,8 трлн приходится на социальные статьи. Главное в проекте - безусловное выполнение всех взятых на себя городом социальных обязательств перед москвичами, а также программы борьбы с COVID-19. Объем социальных расходов растет - по сравнению с 2020 годом они увеличатся на 90 млрд руб. Повышается и их доля в проекте московского бюджета: в 2021 году на социальные статьи придется более 56% московской казны», - сказала Инна Святенко.

По словам Инны Святенко, почти на 12% увеличивается объем госпрограммы развития здравоохранения.

«К ставшим привычными целям (повышение доступности и качества медпомощи) добавляется комплекс мер по борьбе с пандемией коронавируса. В частности, предусмотрена массовая бесплатная вакцинация населения от этого недуга: на это запланировано выделить около 10 млрд руб. Все другие программы вакцинации также сохраняются в полном объеме. Социальные статьи расходов, обеспечивающие благополучие и здоровье людей, крайне важны. Обеспечение льготников лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием - на это отводится более 45 млрд руб. На онкологические программы лекарственного обеспечения заложено более 15 млрд руб., на лучевую терапию - 2,6 млрд руб. На медикаментозную реабилитацию после инфаркта выделено 3 млрд руб. и другие», - добавила сенатор.

 Значительная часть социальных расходов Москвы приходится на поддержку москвичей в денежной и натуральной форме, отметила Инна Святенко.

«Речь идет о доплатах к пенсиям, льготах на проезд и оплату ЖКХ и других - на это в проекте бюджета города зарезервировано почти 530 млрд руб. В частности, прямые денежные выплаты москвичам старшего возраста составят 188,8 млрд руб., а семьям с детьми выплатят 63,5 млрд. Рост этой графы расходов составил около 6% по сравнению с 2020 годом - это необходимо для индексации пособий и выплат на величину большую, чем показатель инфляции», - подчеркнула Инна Святенко.

По ее словам, Москва не планирует даже в трудное время пандемии отказываться от социальных программ, ставших фирменным знаком Москвы.

«Так, продолжается проект «Наше сокровище» - выдача «приданого» новорожденным москвичам, «Московское долголетие», обеспечивающее досугом и возможностями саморазвития жителей старшего возраста, и другие инициативы, ориентированные на все возраста москвичей - от младенцев до ветеранов. Заложено в проекте бюджета повышение выплат врачам, учителям и другим категориям бюджетников - это крайне важно, учитывая особо сложные условия их работы. Москва, несмотря ни на что, остается верна своему главному правилу: интересы жителей - важнее всего», - заключила Инна Святенко.

ГБ

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