Сенатор Инна Святенко: На социальную сферу в 2021 году Москва потратит около 1,8 трлн рублей

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11 ноября 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Инна Святенко, фото соцсети

Около 1,8 трлн руб. годового бюджета столицы на 2021 год будет направлено на социальную сферу. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила председатель комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Инна Святенко.

«Из более чем 3,1 трлн руб. бюджетных расходов в 2021 году около 1,8 трлн приходится на социальные статьи. Главное в проекте - безусловное выполнение всех взятых на себя городом социальных обязательств перед москвичами, а также программы борьбы с COVID-19. Объем социальных расходов растет - по сравнению с 2020 годом они увеличатся на 90 млрд руб. Повышается и их доля в проекте московского бюджета: в 2021 году на социальные статьи придется более 56% московской казны», - сказала Инна Святенко.

По словам Инны Святенко, почти на 12% увеличивается объем госпрограммы развития здравоохранения.

«К ставшим привычными целям (повышение доступности и качества медпомощи) добавляется комплекс мер по борьбе с пандемией коронавируса. В частности, предусмотрена массовая бесплатная вакцинация населения от этого недуга: на это запланировано выделить около 10 млрд руб. Все другие программы вакцинации также сохраняются в полном объеме. Социальные статьи расходов, обеспечивающие благополучие и здоровье людей, крайне важны. Обеспечение льготников лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием - на это отводится более 45 млрд руб. На онкологические программы лекарственного обеспечения заложено более 15 млрд руб., на лучевую терапию - 2,6 млрд руб. На медикаментозную реабилитацию после инфаркта выделено 3 млрд руб. и другие», - добавила сенатор.

Значительная часть социальных расходов Москвы приходится на поддержку москвичей в денежной и натуральной форме, отметила Инна Святенко.

«Речь идет о доплатах к пенсиям, льготах на проезд и оплату ЖКХ и других - на это в проекте бюджета города зарезервировано почти 530 млрд руб. В частности, прямые денежные выплаты москвичам старшего возраста составят 188,8 млрд руб., а семьям с детьми выплатят 63,5 млрд. Рост этой графы расходов составил около 6% по сравнению с 2020 годом - это необходимо для индексации пособий и выплат на величину большую, чем показатель инфляции», - подчеркнула Инна Святенко.

По ее словам, Москва не планирует даже в трудное время пандемии отказываться от социальных программ, ставших фирменным знаком Москвы.

«Так, продолжается проект «Наше сокровище» - выдача «приданого» новорожденным москвичам, «Московское долголетие», обеспечивающее досугом и возможностями саморазвития жителей старшего возраста, и другие инициативы, ориентированные на все возраста москвичей - от младенцев до ветеранов. Заложено в проекте бюджета повышение выплат врачам, учителям и другим категориям бюджетников - это крайне важно, учитывая особо сложные условия их работы. Москва, несмотря ни на что, остается верна своему главному правилу: интересы жителей - важнее всего», - заключила Инна Святенко.