В Челябинской области скончались восемь человек с коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

11 ноября 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Согласно официальной статистике минздрава, за последние сутки в регионе выявлено 197 новых случаев заболевания.

Всего с начала пандемии опасный диагноз был поставлен более 22 тысячам человек. Среди новых заболевших школьников нет. В настоящий момент лечение от коронавируса проходят 5655 человек. За последние сутки выписано 146 человек.

Еще восемь южноуральцев не смогли справиться с болезнью. От COVID-19 умерли женщины 64 и 72 лет, а также мужчины 70 и 67 лет. От других причин – женщины 84, 50 и 87 лет, а также пациент 61 годы. У них были тяжелые сопутствующие заболевания.

Напоминаем, в регионе действует режим повышенной готовности. В общественных местах необходимо носить маски, за нарушение могут выписать штраф.

Как сообщали «Аргументы недели», в государственные аптеки Южного Урала поступило 200 пульсоксиметров. Посетители аптек смогут измерить уровень насыщения крови кислородом бесплатно. Приборы были закуплены по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.