Краснодарский театр покажет онлайн-балет

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11 ноября 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

instagram.com/muzteatrkrd_official

Сегодня, одиннадцатого ноября, в официальном Instagram-аккаунте краснодарского театра балета Юрия Григоровича пройдёт онлайн-трансляция выступления артистов.



Балетный концерт покажут в шесть вечера. Артисты выступят как сольно, так и в дуэтах. В программе отрывки из "Лебединого озера", "Дон Кихота" и других.



Данное решение связано с тем, что в Краснодаре с конца апреля этого года запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе и показы в театрах. Причиной тому пандемия коронавируса.