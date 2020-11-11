Хабаровская мэрия не купит фотоаппарат за полмиллиона из-за вмешательства ОНФ

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11 ноября 2020, 11:11 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук отменил покупку фотоаппарата и объектива для нужд пресс-службы городской администрации. Стоимость техники, согласно сайту госзакупок, оценивалась в более 500 тысяч рублей.

Об этом сообщает «Алло, район».

История с покупкой полумиллионного фотоаппарата вызвала широкий общественный резонанс. Руководитель хабаровского регионального отделения ОНФ Юрий Рошка и председатель Общественной палаты Хабаровска Сергей Галицын направили обращение в администрацию городской столицы с просьбой обосновать такую дорогую покупку.

- Общероссийский народный фронт считает, что данная закупка является несовместимой с политикой руководства страны и вызывает крайне негативное отношение к органам местной власти со стороны общественности, - говорится в заявлении Юрия Рошки.

Сегодня стало известно, что закупка проводиться не будет.

- На основании поступивших обращений сегодня мэром города Сергеем Кравчуком принято решение об отмене закупки. Проводится работа по прекращению торгов, - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.