На сайте «Роскосмоса» появился раздел с песнями главы госкорпорации Дмитрия Рогозина
11 ноября 2020, 10:38[ «Аргументы Недели» ]
На сайте «Роскосмоса» появился раздел с песнями главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. Раздел называется «Песни о космосе». Песни о космосе звучат в исполнении известных артистов Александра Маршала, Николая Расторгуева, Дениса Майданова.
Ко всем трекам прикреплена ссылка на YouTube, чтобы пользователи смогли посмотреть еще и клипы, - сообщает Teleprogramma.pro.
Большинство текстов представленных на сайте «Роскосмоса» песен сочинил Дмитрий Рогозин. 56-летний политик, ответственный за покорение космоса, — человек творческий и по-настоящему увлеченный своим делом. В 2019 году песни Рогозина исполнялись на концерте ко Дню космонавтики в Кремлевском дворце. Как известно, глава «Роскосмоса» также увлекается спортом, ездой на мотоцикле и подводной охотой.
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