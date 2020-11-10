В Риге хотят осветить памятник Свободы

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10 ноября 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Памятник Свободы в Латвии, фото: соцсети

Памятник Свободы – главная святыня Латвии. И Милда должна достойно освещаться. В прямом смысле: экс-президент Латвии Валдис Затлерс вместе с фондом освещения памятника Свободы призвал латвийцев жертвовать деньги.

Символ независимости Латвии должен достойно освещаться в темное время суток.

«У каждого народа есть своя святыня, памятник, монумент, который для них важен. Для нас, латвийцев, это памятник Свободы. И таковым он всегда будет! Обычно такие памятники освящены, а наш остался в темноте. Мы хотим, чтобы памятник был центром Риги, центром нашего народа. Чтобы он был достойно освещен».

Проект освещения будет только в 2021 году. Но! 11 ноября Латвия отмечает День Лачплесиса, и состоится своеобразная «проба» - памятник будет освещен несколько часов.