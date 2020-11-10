Хабаровские эксперты обсудили будущее Сергея Фургала

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10 ноября 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В эфире радио «Комсомольская правда – Хабаровск» руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Игорь Глухов и депутат хабаровской городской думы, блогер Александр Каян обсудили возможное развитие событий вокруг арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Эксперты попытались сделать прогнозы – освободят ли «народного губернатора».

Каян заявил, что надеется «на справедливость». Напомним, что сегодня по всей стране разворачивается сбор подписей в поддержку Фургала, в частности, за проведение открытого суда над ним в Хабаровске. Каян считает, что люди должны увидеть неопровержимые доказательства в случае, если Фургал действительно виновен.

Игорь Глухов напомнил Александру Каяну, что в одном из своих постов тот сделал заявление, что якобы Фургала должны скоро перевести на домашний арест. Глухов поинтересовался, откуда у блогера эта информация.

- Я могу предполагать, что в связи с плохим самочувствием Сергея Фургала, о котором он сам говорил, ему могут избрать другую меру пресечения, - сказал Каян.

Отметим, что Каян, бывший член ЛДПР, нынешний ведущий блога «Злой дальневосточник», начавший активно освещать «фургальские» протесты, однако, не стал прямо отвечать на вопрос, сколько он смог заработать на монетизации канала с момента ареста экс-губернатора.