В России могут ужесточить требования к НКО-иноагентам

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10 ноября 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

В Госдуму внесен законопроект, расширяющий понятие «иностранные источники», а также запрещающий регистрировать структурные подразделения иностранных НКО в жилых помещениях.

Кроме этого, в случае принятия закона могут быть введены дополнительные основания для проведения внеплановой проверки.

Также законопроектом, размещенном в Системе обеспечения законодательной деятельности, вводится обязанность НКО-иноагентов и подразделений иностранных НКО представлять в Минюст России программы мероприятий и отчет об их реализации.

В пояснительной записке к документу говорится, что внесение соответствующих изменений в законодательство «обусловлено необходимостью совершенствования законодательства РФ о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства».

Ранее сообщалось, что комиссия Госдумы выявила факты вмешательства в прошедшие региональные выборы.