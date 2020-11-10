Депутат МГД Лариса Картавцева: Массовая вакцинация - главное оружие в борьбе с пандемией

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10 ноября 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Массовая вакцинация - главное оружие в борьбе с пандемией, и кампания столичного здравоохранения по вакцинации от коронавирусной инфекции станет одним из главных проектов в 2021 году. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению Лариса Картавцева.

«Одним из главных проектов в 2021 году для московского здравоохранения станет кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Пострегистрационные исследования препарата идут успешно и уже заканчиваются, скоро он должен стать доступен для широкого круга москвичей. Массовая вакцинация - это наше главное оружие в борьбе с пандемией. Это способ вернуть жизнь в городе в привычное русло. На прививки против СOVID-19 в проекте бюджета на следующий год планируется выделить порядка 10 млрд руб.», - сказала Картавцева.

Она отметила, что расходы бюджета Москвы на государственную программу «Развитие здравоохранения» в 2021 году вырастут почти на 12% и составят более 447,1 млрд руб.

«С учетом средств бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на финансирование программы в 2021 году выделено более 741 млрд руб. Это больше, чем расходы на любую другую программу города», - подчеркнула депутат.

Лариса Картавцева добавила, что ближайшие месяцы у столичных медиков предстоят непростые: необходимо вести борьбу с пандемией, одновременно продолжая в полном объеме оказывать экстренную и плановую помощь москвичам.

«Финансовые ресурсы, выделяемые городом, достаточны для того, чтобы решать эти и другие задачи столичной медицины. В Москве будут продолжены программы вакцинации от других инфекционных болезней, например, от пневмококковой и менингоккоковой инфекций, дифтерии, коклюша, вируса папилломы человека. Всего на вакцинацию и профилактику инфекционных заболеваний планируется выделить 12,7 млрд руб. Пандемия показала, что больные хроническими заболеваниями, подвержены рискам в первую очередь. Поэтому поддержка таких горожан остается приоритетом для московской системы здравоохранения - речь идет о людях с онкологическими заболеваниями, а также болезнями сердца и сосудов. Мы видим, что коронавирус переносится особенно тяжело, если есть сопутствующие заболевания. Решения, принятые городом в сфере здравоохранения в последние годы, вывели лечение многих из них на качественно иной уровень», - сказала парламентарий.

Проектом бюджета предусмотрены 15,6 млрд руб. на программу по обеспечению современными лекарствами онкологических больных и 3 млрд руб. на препараты для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На высокотехнологичную медицинскую помощь с учетом средств ОМС предусмотрено 33 млрд руб., из них 2,6 млрд из бюджета Москвы - на финансирование лучевой терапии.

Расходы на обеспечение бесплатными или льготными лекарствами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием в 2021 году составят 45,7 млрд руб.