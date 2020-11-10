Депутат МГД Козлов: Проект бюджета столицы на 2021 год предусматривает активное развитие транспорта

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10 ноября 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Проект бюджета города на 2021 год предусматривает активное развитие транспорта как одного из приоритетных направлений. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» заявил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

«В 2021 году Москва продолжит реализацию существующей программы развития транспортной системы - это один из приоритетов бюджета. На обновление транспорта в городе в 2021 году планируется выделить 641,3 млрд руб., а общие расходы на транспорт до 2023 года составят 2 трлн 108,5 млрд. Речь идет как о приобретении вагонов метро нового поколения, обновления парка автобусов, трамваев, закупке электробусов, так и строительстве новых транспортных объектов: метро, ТПУ, дорог, пешеходных переходов, искусственных сооружений. Для «новой» Москвы это один из насущных вопросов. В ближайшие три года здесь должны построить 77 км дорог. Сред них, в частности, крайне необходимую трассу «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе», - сказал Александр Козлов.

Он отметил, что численность населения ТиНАО уже превысила более 500 тыс. человек.

«Жилье в новых округах востребовано, поскольку оно дешевле, чем в других округах столицы, при этом отвечает современным стандартам. Многие молодые семьи перебираются в «новую» Москву, учитывая, что стабилизируется ситуация и со строительством социальных объектов. И, конечно, все эти жители рассчитывают, что будут хорошие качественные дороги, новый удобный общественный транспорт. Часть транспортных проектов уже реализована, что повысило привлекательность округа. Но нужно и дальше держать темп, поэтому развитие всей транспортной инфраструктуры - для нас безусловный приоритет. Конечно, не стоит забывать и о том, какая у нас большая территория», - подчеркнул Александр Козлов.

Депутат напомнил, что в новых округах уже создано около 255 тыс. рабочих мест, однако, по его словам, многие по-прежнему ездят работать в «старую» Москву.

«Аналогично и жители других округов приезжают работать в ТиНАО, так как многие офисы перебрались сюда из-за доступности аренды, а также в связи с планами в самом ближайшем будущем построить дороги и метро. Переезжая в «новую» Москву, люди вкладывали различные ресурсы, просчитывали шаги на будущее, рассчитывали на перспективу. Все они вносят вклад в развитие новых территорий. ТиНАО вообще масштабный инвестиционный проект. Поэтому ожидания и жителей, и бизнеса должны воплощаться в жизнь», - отметил парламентарий.

Кроме того, депутат Мосгордумы добавил, что благодаря отлаженной транспортной системе столица является одним из самых привлекательных мегаполисов мира для туризма.

«Можно использовать самый разный вид транспорта, чтобы добраться до интересующей достопримечательности. И в том числе и это, уверен, привлекательно для путешественников. Для ТиНАО этот аспект тоже крайне важен: у нас множество замечательных усадеб. Уверен, что транспортная доступность сделает их центрами притяжения, а в те, что нуждаются в реставрации, - вдохнет жизнь», - заключил Александр Козлов.