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10 ноября 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил порядок получения льготного статуса для многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

«Утвержден новый порядок присвоения льготного статуса многодетной семьи города Москвы. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.

Уточняется, что получить льготный статус многодетной семьи города Москвы могут родители (усыновители) и дети из семей, в которых родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы) до достижения младшим из них возраста 16 лет, а учащимся в школах - 18 лет.

«В соответствии с новым порядком оформить льготный статус будет проще: подача заявки теперь происходит исключительно в электронной форме через официальный сайт мэра Москвы. Лично приходить в центры госуслуг «Мои документы» или отделы социальной защиты не требуется», - говорится в сообщении.

Отмечается, что значительно сокращен и перечень необходимых документов. Например, справка об обучении в школе потребуется лишь тем ребятам, которые учатся в частных или федеральных учебных заведениях (менее 1% от общего числа школьников). Факт обучения ребенка в городской школе или колледже будет подтвержден автоматически, на основании сведений, содержащихся в городских информационных системах.

«Сведения о членах семьи, указанные заявителем, также будут проверяться органами власти самостоятельно, кроме тех редких случаев, когда это невозможно по объективным причинам. Принести недостающие документы можно будет в любой центр госуслуг «Мои документы» в течение 10 рабочих дней с даты направления уведомления. Оформление статуса многодетной семьи займет не более 10 рабочих дней. Уведомление о принятом решении поступит заявителю в личный кабинет», - подчеркивается в тексте.

Поясняется, что сведения о присвоении статуса многодетной семьи будут включены в единую электронную базу и станут основанием для предоставления мер поддержки, среди которых бесплатное питание в школе, льготы по оплате ЖКУ и другое. Предъявлять удостоверение многодетной семьи для получения этих мер поддержки более не потребуется. При этом оформление статуса многодетной семьи в электронном виде не лишает граждан права на получение традиционного бумажного удостоверения. Это можно будет сделать в центрах «Мои документы». Ранее выданные удостоверения также продолжают действовать.

«Удостоверение по-прежнему может понадобиться для бесплатного посещения городских бассейнов, зоопарка и музеев, а также для получения скидок в магазинах и других негосударственных организациях. В Москве проживают 164,6 тыс. многодетных семей - в 2,5 раза больше, чем 10 лет назад (2010 году - 65,7 тыс. семей). В 2019 году за выдачей удостоверения многодетной семьи города Москвы обратились 34,5 тыс. человек», - говорится в сообщении.