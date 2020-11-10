В селе под Хабаровском всем миром собирают деньги на туалет для ФАПа

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10 ноября 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Жителям села Матвеевка Хабаровского района инициативные односельчане предложили вместе общими усилиями собрать деньги на строительство туалета для «социально-значимого объекта» по адресу, где располагаются сразу несколько организаций, среди которых отделение почты, фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры и библиотека, сообщает «Алло, район».

- Теплый общественный туалет, нужен и важен, это прежде всего наше здоровье, и здоровье подрастающего поколения, - сказано в объявлениях, расклеенных в общественных местах села.

Однако не все отнеслись к идее собирать средства «всем миром» положительно.

- Новости ядерной сверхдержавы! Сбор средств на туалет для фельдшерского пункта, где он по умолчанию должен быть. А министр здравоохранения при этом за посетителей кафе в Комсомольске-на-Амуре переживает, - поделился житель Матвеевки Роман Пшеничников.

По словам селян, общественный туалет – не единственная проблема, от решения которой дистанцировались в администрации Тополевского сельского поселения (Матвеевка относится к соседнему селу). Ранее поднимался вопрос о продлении автобусного маршрута № 80 вглубь села, а также о ненадлежащем состоянии внутрипоселковых дорог.

- Эти проблемы не решаются годами. В администрации села от нас просто отмахиваются. Не работает и пропиаренная командой Дегтярева система «инцидент-менеджмента». Видимо, врио не до проблем рядовых селян, - рассказали жители Матвеевки.

Построить теплый общественный туалет планируется до 20 декабря текущего года. Сумма, которую необходимо собрать селянам, составляет 893 тысячи рублей.