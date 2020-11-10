Жители Кубани доплыли в Краснодар из Армавира на сапбордах

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10 ноября 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Скриншот из видео паблика "Типичный Краснодар" соцсети "ВКонтакте"

Двое кубанцев отправились на сапбордах из Армавира в Краснодар и завершили своё путешествие спустя семь дней.



Изначально ребята рассчитывали покрыть расстояние в триста километров за три-четыре дня, однако в итоге на это у спортсменов ушла целая неделя. При этом, как рассказал участник заплыва Андрей Новиков, в последний день ребята плыли целых 19 часов.



"Я и мои босые ноги безмерно счастливы. Всё, это конец", — поделился Андрей.