Эпидемия: Доктор Лена из ковид бригады

Аргументы Недели → Общество

10 ноября 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Владимир Филичкин ]

- Такое странное чувство, что лета в этом году не было. Помню, что все началось весной, а сейчас уже осень: молодая женщина, доктор Лена смотрит на меня как-то уж очень по-взрослому. Взгляд у нее усталый, но очень спокойный.

- Мне нравится эта работа. Я понимаю, что могу заразиться в очаге коронавирусной инфекции. Но я ведь могу заразиться, и где угодно. На работе я все же защищена. Как бы не говорили, но наше снаряжение дает нам ощущение безопасности. Я вам больше скажу, что врач, который сегодня сидит на приеме обычных соматических больных рискует больше нас. Он не так защищен, как мы в ковид бригаде. Когда я иду в очаг вирусной инфекции, я знаю, что я одета в скафандр.

С мая месяца участковый терапевт Елена Бернштейн работает в выездной в ковид бригаде челябинской поликлиники №1. Ее туда пригласили. Предложение ей сделала заведующая поликлиникой. И она согласилась. Сначала, потому, что просто хотела помочь коллегам. Потому, что видела, как они устали от работы на передовой. Как тяжело было им, потому, что уже тогда, весной, они работали практически без выходных. И многие начали болеть. простуда. Кто банальной простудой, а некоторые и коронавирусной инфекцией.

Доктор Лена прекрасно понимает, что очень многие сегодня находятся в состоянии тяжелого стресса. Не могут даже дозвониться до поликлиники при первых признаках опасного заболевания у себя или близких. Или представьте себе, что еще не пришедшего в себя больного, только что выписали из стационара домой на долечивание, а он ощущает себя брошенным. Не знает даже приедет к нему врач или нет. Как говорится не дай бог….

Сначала Елена Викторовна по молодости даже не боялась заразиться. Не думала как-то об этом. Не до того было. А вот когда насмотрелась на своих пациентов, находящихся в тяжелом состоянии: с тяжелой одышкой, беспомощных…. На немощных, только что выписанных из стационара…. На их количество…. Стала задумываться. Да и товарищи по работе, тоже ведь тяжело болели. И все это было у нее на глазах. Поэтому доктору Лене постепенно стало страшновато.

Врач ковид бригады, приехавший на вызов оценивает состояние больного комплексно. И, Елена Викторовна, если допускает, что он может отяжелеть, делает все возможное, чтобы его госпитализировать. Старается убедить руководство в необходимости отправить пациента в стационар. Хорошо представляет, «вот сейчас мы уедем, а ему станет хуже». Когда настрадавшийся человек не может дышать, и по существу задыхается, и ему очень страшно….

Тяжелые больные у доктора Лены, это как правило пожилые люди. У которых за жизнь накопилась куча сопутствующих заболеваний. Например, гипертония. Или состояние после инсульта. Такие от ковида быстро тяжелеют. Елене Викторовне не удалось спасти одного такого пациента, отправленного ею на госпитализацию. У него было примерно 80 процентов поражения легких. Он не выдержал стресса, и потребовал, чтобы его выписали из стационара. Психологически не смог там находиться. И через два дня уже дома ему стало очень плохо. Был повторный вызов ковид бригады. И случилось так, что доктор Бернштейн вновь приехала к нему. К тяжелому пациенту с выраженной дыхательной недостаточностью, интоксикацией. Который с большим затруднением дышал, не мог самостоятельно встать с постели. К тому же у него температура поднялась высоченная. И упрямый пациент снова стал отказываться от госпитализации….

Последнее время почти ежедневно в России фиксируют все новые рекорды по заболеваемости коронавирусом или смертности от него. Общее число инфицированных уже превысило полтора миллиона — но кажется, что вторая волна только набирает силу. Обстановка в регионах сейчас сложная. В том числе и потому, что не хватает мест для госпитализации пациентов. И в связи с наплывом пациентов для проведения компьютерной томографии. Там же нужно определенное время выдержать чтобы продезинфицировать кабинет после каждого больного. Чтобы там не столкнуть пациентов друг с другом. Потому, что в одной карете скорой помощи может приехать явно больной человек с положительным тестом на ковид. А в другой, просто недомогающая бабушка, с температурой, которую повезли на КТ. И совсем не факт, что у нее коронавирусная пневмония. Поэтому, чтобы непрерывные потоки идущих на КТ необходимо разделять, а на это требуется время. И скорые стоят, ждут своей очереди.

- Мы бы всех рады были бы отправить на КТ. Но нет такой возможности. Поэтому отбираем только тех, кому это действительно необходимо. И стараемся не ошибиться. Цена ошибки может быть очень высока: говорит доктор Лена.

…

Елена Викторовна 11 лет назад окончила мединститут. Одна воспитывает сына Артема. Ему уже восемь лет, и он недавно пошел во второй класс. Когда она начала работать в ковид бригаде, ее поддержали родители. Забрали сына в деревню, когда был период карантина. Дали ей возможность спокойно поработать, практически без выходных.

А сейчас Артем живет дома. У него тоже очень напряженный график. В обед мама отвозит его в школу. И идет на работу. Он учится во вторую смену. И она работает во вторую смену. Пол дня он в школе. И за него можно не волноваться. Бывший супруг забирает сына после окончания уроков. А примерно в полночь, закончив обслуживание вызовов, уже она отвозит сонного мальчугана к себе домой. Утром доктор встает в 6 часов. Садится за компьютер, и все, что объездила накануне, вбивает в дневники наблюдения за больными, решает вопросы с больничными листами, направлениями на анализы и КТ. Хорошо, что на домашний ПК ей установили профессиональную систему. И она может бумажную работу выполнять дома, пока сын еще спит…

…

О своей работе Елена Викторовна рассказывает как-то буднично:

- Мы приезжаем на базу. Берем списки пациентов. Одеваемся в защитное снаряжение. Обзваниваем пациентов, чтобы хотя бы попасть к ним. В идеале, если нет проблем с машиной мы выезжаем в 15 часов. Сначала, количество пациентов было относительно небольшое. И мы заканчивали работу примерно в 21 час. А сейчас стало тяжелее. Больных очень много. Ездим по вызовам до 24 часов.

- У нас в бригаде есть постоянные врачи, которые беспрестанно ездят. А есть врачи на подмену, на время отпуска основного доктора. На время его болезни. Основных у нас четверо. И еще четыре медсестры. Работы у них тоже хватает. Кровь из вены взять. Мазок на коронавирус из носоглотки. Да и просто страшно одной, вечером ходить по подъездам в наших домах.

- Врачи у нас в основном все женщины. Один мужчина – терапевт. Он бывает, что ездит один, без медсестры. Вот сейчас я его только что видела, он поехал на вызов один.

- Мы ездим к первичным пациентам, у которых пришло подтверждение, что мазок на коронавирус положительный. Если легкое течение, или даже бессимптомное мы их лечим дома. Наблюдаем состояние здоровья в динамике. Для контроля берем мазки повторно. Наблюдаем контактных, с кем пациент вместе проживает. Если требуется обследование, то мы отправляем больного на компьютерную томографию. Вызываем бригаду скорой помощи для перевозки. А там уже решают его дальнейшую судьбу, на уровне приемно-сортировочного пункта, в зависимости от объёма поражения легочной ткани и общего состояния больного. Кого домой лечиться амбулаторно, а кого в стационар на более серьезное лечение.

- И после выписки из больницы мы продолжаем контролировать состояние здоровья наших пациентов. Обычно врачи стационара сами делают нам активный вызов к нему на дом. Но я практически всех своих подопечных обязательно обзваниваю сама, чтобы никто у меня не потерялся. И интересуюсь судьбой каждого из них. И конечно же судьбой их контактных родственников. Чтобы обязательно после выписки заехать к нему домой…. Это конечно же не является служебной необходимостью. Но я так делаю обязательно.

О том, что за смену на машине накатаешься до одури доктор Лена не говорит. Сегодня даже в подъезд жилого дома попасть совсем не просто. И о том, что по лестницам, за смену, вверх и вниз находишься за так, что ноги и спина к концу смены отваливаются тоже не рассказывает.

Не любит говорить о том, что сотрудников ковид бригады бывает, что и оскорбляют. Бывает доходит до того, что чуть ли не с лестницы спускают. Особенно, когда медики приезжают к контактным, приехавшим из-за рубежа. Тогда могут и просто дверь не открыть. Идите мол отсюда, мы не болеем, и мы никого не вызывали. Обвиняли не раз, что вы коронавирусные, что вы коронавирус по городу разносите. Еще полтора месяца назад, отношение бригадам у многих было плохое. им часто говорили, что они просто большие деньги зарабатывают на горе людей.

Мало кто знает, что в ковидной бригаде каких-то особых привилегий нет. Есть правда надбавка определенного характера за риск. Но на шубу к зиме конечно же ее не хватит. Как обычно приходится копить…. А если сломался фонендоскоп. То его надо покупать за свой счет новый. Мелочь конечно, но обидно. Государство медиков по-прежнему не балует. Свою зарплату они отрабатывают до копейки. В начале пандемии Елена Викторовна хотела пойти работать в ковидный госпиталь. Там выше зарплата. И работающим в ковидных бригадах немного обидно. Ведь они находятся точно в таком же риске. Но передумала из-за ребенка. Так хоть иногда его видит…

…

С мая усталость у доктора Лены конечно же накопилась. Хотела даже уволиться, и уехать работать в тихий маленький городок к своей сестре в Сатку. Но это просто мечты. Сейчас не то время чтобы уезжать из Челябинска. Забирать сына из школы. Ну и потом там же тоже ковид. И ее, как опытного специалиста, там скорее всего сразу же отправят работать в ковидный госпиталь…

Недавно Елена Викторовна заболела и потратила, как и все мы немало денег на лекарства. Она тогда подумала, что у нее ковид. Начался сухой кашель, точно такой, как его описывают при коронавирусной инфекции. Боль в грудной клетке. Одышка. Небольшая температура. А потом ей сделали КТ. И там норма. И она успокоилась. И вот этот нехороший стресс ушел. Как-то сразу же ушла одышка. А когда через пару часов узнала, что у нее и мазок отрицательный, она совсем встала на ноги, и все лекарства, антибиотики решительно отодвинула. Оставила только витамины.

То, что доктор Бернштейн простудилась, ее коллег не удивило. Защитные костюмы тонкие, но они не дышат. Заходишь в квартиру в них очень жарко. Пот льется по спине. Очки запотевают. В двойных перчатках очень тяжело. А когда выходишь на улицу то тебя сразу же продувает холодным воздухом. Ноябрь на дворе. Вторая волна пандемии.