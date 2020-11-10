Депутат Госдумы Зубарев предложил ввести в России налоговый вычет на услуги психологов
10 ноября 2020, 09:44[ «Аргументы Недели» ]
Депутат ГД Виктор Зубарев выдвинул идею о расширении списка расходов, по которым граждане РФ имеют право получить социальный налоговый вычет. В перечень предлагается включить плату за услуги психологов.
С соответствующей инициативой Виктор Зубарев обратился к главе Министерства финансов России Антону Силуанову.
По словам депутата, весной текущего года в аптеках страны был замечен высокий спрос на препараты для поддержки центральной нервной системы, передает RT. Зубарев считает, что для благополучного развития ментального здоровья россиян необходимо расширить список расходов, по которым люди имеют право получить социальный налоговый вычет, включив в него оплату услуг квалифицированных психологов.
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