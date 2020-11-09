Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Самолёт рейса Москва - Петропавловск-Камчатский вернулся в Шереметьево из-за угрозы взрыва

, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]

Самолёт рейса Москва - Петропавловск-Камчатский вернулся в Шереметьево из-за угрозы взрыва
фото: pixabay.com

Самолёт рейса Москва - Петропавловск-Камчатский в понедельник, 9 ноября, вернулся в аэропорт вылета Шереметьево из-за угрозы взрыва. На борту авиалайнера находились 224 человека.

Угрозы поступили от неадекватного пассажира, находившегося в салоне самолета. В аэропорту самолет досмотрели. Ничего подозрительного не найдено. Угроза взрыва оказалась ложной.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что пассажира сняли с рейса и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств инцидента, - передает ТАСС.

ИЧ

В мире

Трамп сменил главу Пентагона, снял Эспера и назначил Миллера

Трамп сменил главу Пентагона, снял Эспера и назначил Миллера

Президент США Дональд Трамп сменил министра обороны Соединенных Штатов. Трамп отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера и назначил главу Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью