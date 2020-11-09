Самолёт рейса Москва - Петропавловск-Камчатский вернулся в Шереметьево из-за угрозы взрыва

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9 ноября 2020, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Самолёт рейса Москва - Петропавловск-Камчатский в понедельник, 9 ноября, вернулся в аэропорт вылета Шереметьево из-за угрозы взрыва. На борту авиалайнера находились 224 человека.

Угрозы поступили от неадекватного пассажира, находившегося в салоне самолета. В аэропорту самолет досмотрели. Ничего подозрительного не найдено. Угроза взрыва оказалась ложной.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что пассажира сняли с рейса и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств инцидента, - передает ТАСС.