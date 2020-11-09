Экс-депутат лишился элитной недвижимости, потому что не смог доказать законность её происхождения

Аргументы Недели → Общество 13+

9 ноября 2020, 22:23 [ «Аргументы Недели» ]

Суд забрал у экс-депутата элитную недвижимость, которую он просто не мог кпить на законно заработанные деньги. Речь идёт о бывшем башкирском депутате Виле Шафикове. За два года «народный избранник» умудрился разжиться тремя квартирами и автомобилем, общей стоимостью более 18 млн рублей.

При этом его официальная зарплата, которая была заявлена в декларации о доходах, была всего 195 тысяч рублей в год, а у супруги и того меньше - 167 500 тысяч рублей. Соответственно, если бы семья сидела на голодном пайке, то даже вскладчину супруги на смогли бы обзавестись дорогостоящим жильем.

Несостыковка между покупкой элитного жилья и официальной зарплатой заинтересовала следователей. Но логически объяснить им происхождение своих богатств экс-депутат так и не смог, хотя и пытался. Депутат даже представил сведения о договорах займа, которые он якобы заключал со своими родственниками. Но прокуратура выяснила, что родственники депутата даже и близко не имеют таких денег, не то, чтобы дать их в долг.

Естественно, суд изъял у Шафикова всё имущество. Попытка оспорить это решение потерпела фиаско, сообщает канал "Сканер".