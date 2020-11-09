С государственных ТВ каналов Латвии «уберут» русских журналистов
9 ноября 2020, 21:57[ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
Латвийское ТВ решило провести реформы: каналы, которые существуют на деньги налогоплательщиков, и где встречаются передачи на русском языке, не будет. Меньше, чем через год.
Как сообщают латвийские СМИ, в Национальном совете уже утверждена стратегия и задачи общественных средств массовой информации на 2021 год.
И в чем суть стратегии?
В том, что для нелатышей, которые проживают в Латвии, будет создана интернет-платформа. Официальная цель – обеспечить эффективную коммуникацию с местными нацменьшинствами и доступ местного содержания на «нацменьшинственных» языках.
Более того, на место «ликвидируемых» русских программ придут латышские журналисты… Конечно, со своими программами.
Будут ли уволены русскоязычные журналисты с государственного ТВ Латвии?
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