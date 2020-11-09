В аптеках Челябинской области можно будет бесплатно измерить уровень сатурации

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9 ноября 2020, 21:39 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Власти региона закупили для государственных аптек 200 пульсоксиметров.

Об этом рассказал Алексей Текслер в своем аккаунте Insragram. Пульсоксиметры появятся в государственных аптеках. Южноуральцы смогут измерить уровень насыщения крови бесплатно.

Алексей Текслер также отметил, какие меры предпринимают власти для лекарственного обеспечения населения. Он дал поручение Областному аптечному складу увеличить отгрузки в государственные аптеки антибиотиков и противовирусных препаратов.

«Помогло и решение на федеральном уровне об отмене обязательной маркировки медикаментов. Лекарства уже поступают в наши аптеки. Мониторинг показывает, что ситуация постепенно улучшается», - сказал Алексей Текслер.

Также глава региона подчеркнул, что важно иметь контролируемый двухмесячный товарный запас препаратов, все лечебные учреждения ими обеспечены.

Министерство здравоохранения Челябинской области мониторит цены на лекарства по поручению Алексея Текслера.

«Стоимость лекарств из перечня жизненно важных расти не должна! Будем также отслеживать колебание всей номенклатуры. В случаях необоснованного завышения цен будем разбираться совместно с региональным УФАС. Такие договоренности достигнуты», - написал глава региона.