ЧС в Латвии: когда будут введены смягчения ограничений

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9 ноября 2020, 19:03 [ «Аргументы Недели. Балтия» ]

Фото: соцсети

Правительство Латвии объявило в стране ЧС в связи с распространением коронавируса. ЧС продлится до 9 декабря.

Ситуация в Латвии с коронавирусом, увы, оставляет желать лучшего: за последние сутки было проведено 2398 обследований и зарегистрировано 92 новых случая заражения.

Почему возникла такая ситуация с коронавирусом в Латвии?

Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии вице-президента Общества врачей Латвии Мариса Плявиньша:

«Я думаю, что такие высокие показатели связаны с тем, что многие латвийцы, увы, не совсем понимают, что это заболевание довольно серьезное. Будем реалистами, но некоторые совершенно не соблюдают важность дистанции в 2 м, продолжают посещать мероприятия, ходить друг к другу в гости, у некоторых отсутствуют маски. Я понимаю, что люди устали. Я понимаю, что многие пытаются ругать правительство за такие ограничения. Сейчас всем сложно. Всей Европе. Но думать нужно о том, чтобы снизить заболеваемость. ЧС введена для пользы людей. Если все эти правила и ограничения будут соблюдены, но результаты мы сможем увидеть через недели три. Вот тогда можно говорить и о смягчениях».