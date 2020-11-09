Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко не задекларировал участок земли на Рублевке стоимостью порядка 400 млн рублей

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9 ноября 2020, 19:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: compromat.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

«Открытые медиа» сообщают, что заместитель министра обороны Алексей Криворучко не задекларировал землю недалеко от Рублёво-Успенского шоссе в Подушкинском лесничестве. В декларации указано, что у него в собственности находятся участок и дом, а в пользовании - гостевой дом. Их окружает большой участок земли. С недвижимостью чиновника он находится за одним забором, и в декларации данные о нем отсутствуют.

По данным «Открытых медиа», земля вокруг дома Криворучко принадлежит государству, но в марте 2008 года участок взяла в аренду до 27 октября 2052 года компания «Подушкино». И это единственная компания, в которой Криворучко сейчас напрямую владеет долей.

По данным ЦИАН, средняя цена земли, выставленной на продажу неподалеку от дома Криворучко, - примерно 3,5 млн рублей за сотку. Таким образом, стоимость незадекларированной замминистром земли может составлять свыше 400 млн рублей.

Фото: Google Earth





Замглавы российского отделения Transperency International Илья Шуманов утверждает, что участок должен быть задекларирован чиновником, поскольку Криворучко фактически пользуется землёй, а в декларации должны быть указаны все объекты недвижимости, находящиеся в личном пользовании.

В выписке из ЕГРН вместо фамилии собственника указано, что объекты принадлежат «Российской Федерации». Зато в коде выписки на газопровод, который присутствует в декларации замминистра, указан домашний адрес родителей Криворучко - квартира в доме на Рублёвском шоссе.

Отец замминистра Юрий Криворучко в начале 2000-х годов работал в министерстве транспорта и владел компанией «Авиа Техник Групп». Организация занималась поставкой и ремонтом комплектующих для самолётов, в том числе производства Boeing и Airbus. Она была основана на базе московского представительства «Ростовского завода гражданской авиации № 412». Алексей Криворучко начинал свою карьеру именно на этом заводе. По информации «Открытых медиа», в 1999 году он занял пост замдиректора завода и вскоре возглавил организацию. В 2004-2005 годах Алексей Криворучко - советник заместителя директора по материально-техническому обеспечению «Аэрофлота». В 2006 году - главный эксперт и консультант департамента «Рособоронэкспорта». В 2006-2009 годах работал в «АвтоВАЗе», из компании уходил с поста старшего вице-президента по продажам и маркетингу. В 2010-2018 годах - генеральный директор «Аэроэкспресса», в 2014-2018 годах - генеральный директор и совладелец концерна «Калашников».

До 2014 года «Калашников» полностью принадлежал «Ростеху». В 2014 году 49% концерна за 1,3 млрд рублей приобрели Алексей Криворучко, а также миллиардеры Андрей Бокарев и Искандер Махмудов. В конце 2017 года Бокарев и Махмудов вышли из капитала организации, а в 2018 году Криворучко выкупил у «Ростеха» ещё 26% акций за 1,5 млрд рублей.

Заместителем министра обороны РФ Алексей Криворучко был назначен летом 2018 года. По закону чиновникам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью «лично или через доверенных лиц». Как сообщает издание «Открытые медиа», с сентября 2018 года доля Криворучко в компании, которой принадлежит 75% минус одна акция в концерне «Калашников», перешла в доверительное управление. А в конце 2020 года Криворучко продал компанию. Новым владельцем стал бывший замминистра транспорта Алан Лушников. За сколько Криворучко мог продать свою долю, неизвестно. По информации «Коммерсанта», речь могла идти об 1 млрд рублей.