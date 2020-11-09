Что латвийские политики думают о Джо Байдене

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9 ноября 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели. Балтия» ]

Президент США Джо Байден, фото: соцсети

Новый президент США Джо Байден уже получает поздравления от лидеров мировых держав. И не только от мировых держав… Президент Латвии Эгилс Левитс уже поздравил нового президента США. Что думают политики Прибалтики о Джо Байдене?

Для США и всего мира важно, чтобы новый президент США Джо Байден нашел равновесие между внутренней и внешней политикой. Так заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Мы надеемся и есть основания думать, что сотрудничество продолжится в области безопасности. Важно сохранить тесное сотрудничество в экономике, энергетике, цифровых вопросах и других отраслях. Будучи сенатором и бывшим вице-президентом США, новоизбранный президент очень хорошо разбирается в вопросах НАТО и безопасности стран Балтии. В свое время Джо Байден поддержал вступление стран Балтии в НАТО. Новый президент США прекрасно знает, какие вызовы стоят перед Латвией. В целом, мы с надеждой настроены продолжить то, что делали до этого, настроены на хорошее сотрудничество», - заявил глава МИД Латвии.

Но были и курьезные моменты у латвийский политиков «в радости» от нового президента США: министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле в социальных сетях выразила свою радость! Вот только вместо флага США на страничке министра красуется флаг… Либерии. Перепутала «звезды», однако: флаг Либерии и США действительно похожи. Вот только количество звезд разное: у Либерии – одна, у США – 50. Разумеется, многие пользователи заметили эту «неточность».

А вот глава МВД Эстонии Март Хельме сегодня, 9 ноября, ушел в отставку, и это, видимо, связано о его высказываниях в отношении нового президента США.

«Я говорил о том, о чем говорят все американские СМИ. Слово всегда свободно. Журналисты не рассказывают народу Эстонии о том, что происходит на выборах в США. Но я это сделал! Фальсификация выборов. Посмотрев на клевету и ложь, которые производят эстонские СМИ, я решил подать в отставку. Причина проста: никто не может мне заткнуть рот. Говорить правду важнее министерского поста».