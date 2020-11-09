Почти 50 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах ЮАО 9 ноября
9 ноября 2020, 18:36[ «Аргументы Недели» ]
Почти 50 нарушителей масочно-перчаточного режима выявили в торговых центрах на юге столицы в ходе рейдов 9 ноября. Об этом журналистам сообщил начальник отдела технической инспекции Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Алексей Кузнецов.
«Сегодня сотрудниками ОАТИ совместно с полицией проведено обследование торговых центров, расположенных на территории Южного административного округа, на предмет соблюдения гражданами перчаточно-масочного режима. По результатам проведенных обследований выявлено 47 нарушений. По факту нарушений предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП», - сказал Кузнецов.
Он напомнил, что штраф за данные нарушения составляет 4 тыс. руб.
Алексей Кузнецов уточнил, что рейды прошли в ТРК «Москворечье», ТЦ «Коломенский» и в мебельном центре Roomer.
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